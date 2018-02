‘Ik had meer kansen moeten krijgen bij Ajax, dat is helaas niet gebeurd’

Sam Hendriks speelde jarenlang bij Ajax en gold als een van de betere spitsen bij de Amsterdamse club. Uiteindelijk liet Ajax de aanvaller gaan en bij Go Ahead Eagles, dat zestiende staat in de Jupiler League, heeft Hendriks zijn draai gevonden. In gesprek met ELF Voetbal zegt Hendriks dat hij gehoopt had op meer speeltijd bij Ajax.

Eind 2015 maakte Hendriks zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers in een uitduel met Vitesse (1-3). De spits was bij zijn invalbeurt meteen belangrijk voor zijn ploeg, onder meer met een assist. Toch kreeg Hendriks daarna weinig speelminuten. "Het ging niet slecht, maar daarna kreeg ik geen speeltijd in het eerste meer. Ik had meer kansen moeten krijgen. Dat is helaas niet gebeurd."

Hendriks verkaste naar Go Ahead Eagles en na een moeizaam eerste seizoen draait het op dit moment beter en staat hij op zestien goals. "Bij Jong Ajax heb ik laten zien dat ik kan scoren in de Jupiler League en dat bewijs ik nu weer. Ik wil het ook graag laten zien in de Eredivisie", aldus de spits, die afgelopen winterstop niet dacht aan een vertrek.

Komend seizoen wil Hendriks graag in de Eredivisie spelen. "Via Go Ahead hoop ik nu alsnog de Eredivisie te bereiken, in ieder geval persoonlijk door me in de kijker te spelen. Ik hoop dat het gaat lukken. Ondanks mijn doelpunten is het een zuur seizoen. We hadden gehoopt in het linkerrijtje te staan en voor de bovenste plekken mee te doen, maar helaas is het niet zo gelopen."