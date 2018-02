Depay laakt Van der Gijp: ‘Hij kon beter mijn hoed opzetten’

René van der Gijp heeft een storm van kritiek over zich heen gekregen nadat hij vrijdag in Voetbal Inside zei dat hij voortaan verder wilde als ‘Renate’. Na de reclame verscheen hij inderdaad ‘als vrouw’ in het programma en tafelgenoten Johan Boskamp en Johan Derksen kwamen niet meer bij van het lachen.

De oud-rechtsbuiten van onder meer PSV en sc Heerenveen refereerde met zijn actie aan Boudewijn Van Spilbeeck, de VTM-journalist die maandag bekendmaakte voortaan als ‘Bo’ door het leven te willen gaan. De actie van Van der Gijp is ook Memphis Depay, aanvaller van Oranje en Olympique Lyon, niet ontgaan.

Een bericht gedeeld door Voetbalprullaria (@voetbalprullaria) op 2 Feb 2018 om 12:55 (PST)

“For real? En dit moet een voetbalprogramma voorstellen? Nederland, je gaat mij niet vertellen dat hier je vrije tijd aan opgaat, lol. Voetbal Inside kan ik vanaf nu echt niet meer serieus nemen. Gijpie kon beter mijn hoed opzetten. #SMH #justsaying”, schrijft hij op Twitter.

Inmiddels hebben de belangenorganisaties Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC laten weten helemaal klaar te zijn met de ‘trieste trans- en homofobie’ in het RTL7-programma. Zij roepen sponsoren Heineken, Gillette en Toto dan ook op om het programma niet langer financieel te steunen.