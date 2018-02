Moreno verkast halfjaar na vertrek bij PSV opnieuw: ‘Zo goed mogelijk naar WK’

Héctor Moreno verraste afgelopen zomer door uit het niets de overstap te maken naar AS Roma, maar de tijd van de Mexicaan in het Stadio Olimpico zit er alweer op. De centrale verdediger kwam in de eerste seizoenshelft slechts vijf keer in actie in de Serie A en koos op deadline day eieren voor zijn geld door i Giallorossi voor zes miljoen euro in te ruilen voor Real Sociedad.

Ondanks zijn korte periode met weinig minuten, denkt Moreno nog wel met warme gevoelens terug aan AS Roma: “Deze paar maanden waren voldoende voor de stad en de fans om mijn hart te stelen. Ik speelde echter weinig, dat is de reden dat ik besloot om de aanbieding van een belangrijke club als Real Sociedad te accepteren”, schrijft hij in een afscheidsboodschap op Instagram.

“Daarnaast wil ik zo goed mogelijk naar het WK. Hoe dan ook zal ik de warmte van de fans, de club en een buitengewone spelersgroep voor altijd in mijn hart meedragen. Ik wens hen het allerbeste. Forza Roma, voor altijd!”, sluit hij af. Moreno moet bij Sociedad Iñigo Martínez doen vergeten, die als gevolg van de overstap van Aymeric Laporte naar Manchester City zelf een transfer naar Bilbao maakte.