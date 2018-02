NEC en Fortuna Sittard lijden gevoelige nederlaag; De Graafschap haalt uit

NEC en Fortuna Sittard hebben vrijdagavond kostbare punten laten liggen in de strijd om het kampioenschap in de Jupiler League. Koploper NEC verloor op bezoek bij FC Emmen (1-0), terwijl twee snelle goals in de tweede helft van FC Volendam Fortuna Sittard te machtig bleken (2-0). Door de nederlagen kan Jong Ajax maandagavond bij winst tegen Helmond Sport de koppositie pakken.

FC Emmen – NEC 1-0

FC Emmen wist vorige week te winnen van koploper Fortuna Sittard en vrijdagavond wist de ploeg uit Drenthe wederom te zegevieren over de koploper van de Jupiler League. De fans van de Emmenaren konden al vroeg juichen, want Alexander Bannink deed het scorebord na acht minuten bewegen. Vlak voor rust leek Emmen op 2-0 te komen, maar de goal uit de vrije trap werd wegens buitenspel afgekeurd. In de saaie tweede helft kon NEC de achterstand niet meer ombuigen en liet het kostbare punten liggen.

FC Volendam – Fortuna Sittard 2-0

Fortuna Sittard had al twee weken op een rij een nederlaag geïncasseerd en had het vrijdagavond ook moeilijk tegen FC Volendam. De thuisploeg wist in de eerste helft het overwicht nog niet om te zetten in doelpunten, maar snel na de thee was het meteen twee keer raak voor de thuisploeg. Goals van Luis Pedro en Gijs Smal zorgden voor de verdiende voorsprong. Daarna probeerden de Limburgers nog wat te forceren, maar een derde verliesbeurt op rij kon niet worden voorkomen.

FC Eindhoven – RKC Waalwijk 3-1

De thuisploeg was in de eerste helft de betere partij en dat kwam ook in de score tot uitdrukking. Mart Lieder bracht zijn ploeg terecht op voorsprong na ruim tien minuten spelen, maar de bezoekers kwamen via een mislukte penalty langszij. Dylan Seys wist de inzet van Ruud Swinkels in eerste instantie te keren, maar was in de rebound kansloos. Lieder en Jellert van Landschoot brachten Eindhoven, na goed voorbereidend werk van Elton Kabangu, op 3-1. RKC kon in het vervolg van de wedstrijd geen kans benutten om het Eindhoven nog lastig te maken.

De Graafschap – Jong FC Utrecht 7-0

De Doetinchemmers hadden geen kind aan het bezoek en na 45 minuten spelen was het al 3-0 voor De Graafschap. Mark Diemers nam na een kwartier de openingstreffer voor zijn rekening en ook de tweede goal van het duel kwam op naam van de middenvelder, wederom op aangeven van Tarik Tissoudali. In de tegenaanval maakte Daryl van Mieghem er op slag van rust nog 3-0 van. Via Fabian Serrarens (penalty), Diemers, Youssef El Jebli en Tissoudali liep De Graafschap in het tweede bedrijf nog verder uit tegen de hekkensluiter.

Almere City FC – FC Dordrecht 1-2

FC Dordrecht heeft vrijdagavond knap weten te winnen van Almere City en de uitploeg kreeg na twintig minuten spelen de gelegenheid op voorsprong te komen via een penalty. Jafar Arias schoot de bal vanaf elf meter niet formidabel in, maar de 0-1 was wel een feit. Almere City kwam via het goede afmaken van Silvester van de Water nog voor de rust langszij. Het was Dodrecht die er uiteindelijk met de zege vandoor ging, want in de tweede helft maakte Andreas Calcan op sublieme wijze de 1-2 en bezorgde hij zijn ploeg de drie punten.

SC Cambuur - Go Ahead Eagles 2-1

Bij de thuisploeg stond de nieuwe trainer René Hake voor het eerst langs de lijn. Zijn ploeg gunde hem een mooi debuut, want de punten bleven in Leeuwarden. Door twee doelpunten van Martijn Barto in de eerste helft zat de thuisploeg op rozen. De bezoekers uit Deventer kwamen na rust terug in de wedstrijd door een aansluitingstreffer van Bruno Andrade. In de slotafase kreeg Go Ahead Eagles genoeg kansen op de gelijkmaker, maar gescoord werd er niet meer.

FC Den Bosch - Telstar 3-2

Doordat NEC en Fortuna Sittard in de top van de Jupiler League onderuit gingen, kon Telstar dichterbij koploper Jong Ajax komen, maar daar slaagde de formatie uit Noord-Holland niet in. De bezoekers kwamen op voorsprong via Melvin Platje. De aanvaller scoorde vanuit een strafschop. Nog voor rust wist Den Bosch de achterstand om te buigen in een voorsprong door goals van Niek Vossenbelt en Jordy van der Winden. Na rust kwam Telstar op gelijke hoogte via Jerdy Schouten. Vlak daarna pakte Donny van Iperen rood en daar profiteerde de thuisploeg optimaal van. Dennis Kaars maakte met een fraaie volley de winnende 3-2.