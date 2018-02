‘De fluitconcerten deden pijn; mijn ouders wilden niet eens meer komen’

Soufiane Hanni maakte op de laatste dag van de winterse transferwindow de overstap van Anderlecht naar Spartak Moskou, waar de aanvallende middenvelder gaat samenspelen met onder anderen Quincy Promes. In gesprek met Het Laatste Nieuws zegt Hanni dat het gedrag van de fans van de Belgische club deels debet is aan de transfer.

"Ik heb me altijd gegeven voor de kleuren van mijn club. Nooit heb ik een snipperdag genomen. Integendeel zelfs. Maar voor de fans was het blijkbaar niet genoeg", zegt Hanni, die vrijwel ieder duel uitgefloten werd door de supporters van zijn eigen club. "Die fluitconcerten deden pijn. Niet alleen bij mij, maar vooral voor mijn familie was het zwaar. Mijn partner leed enorm onder de kritiek, net als mijn ouders."

"Het was zelfs zo erg dat ze op den duur geen zin meer hadden om vanuit Parijs naar Brussel te komen om mij live aan te moedigen. Dat komt aan, hé", vervolgt Hanni, die in de belangstelling stond van Burnley. "Ik moet eerlijk zijn: de houding van de supporters heeft meegespeeld in mijn beslissing om Anderlecht te verlaten. Nochtans ging het slechts om een minderheid die voortdurend negatief was tegenover mij, een goeie tien procent, schat ik."

"Zoals het bij Anderlecht was, kon het niet verder. Het is jammer voor de fans die wel van me hielden dat het zo moet eindigen. Hen wil ik dan ook bedanken, net als Anderlecht trouwens. Ik heb er een fantastische periode beleefd, met een titel, Champions League-deelname en een kwartfinale in de Europa League tegen Manchester United. We mogen trots zijn", besluit Hanni.