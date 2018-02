Tagliafico 'enorm verbaasd: 'Ze leren het hier al als kind'

Nicolás Tagliafico maakte vorige maand voor vier miljoen euro de overstap van Independiente naar Ajax. In gesprek met Olé laat de Argentijn weten dat hij soms zijn ogen uitkijkt op het veld bij de Amsterdammers. De manier van spelen is in zijn ogen compleet anders dan hij gewend is in zijn geboorteland.

"Centrale verdedigers schuiven hier zo makkelijk in, dat verbaasde mij enorm. Het is geweldig, omdat je denkt dat centrale verdedigers niet zo goed zijn met de bal. Maar hier hebben ze juist een geweldige techniek", aldus Tagliafico, die bij Ajax met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong in het hart van de verdediging speelt. “Ze leren het hier al als kind.”

Tagliafico kwam tot dusver tot één interland voor Argentinië en hoopt via Ajax naar het WK in Rusland te gaan. Onlangs kreeg hij bezoek van de Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli. “Die ontmoeting verliep erg goed”, liet de back weten. “Hij vertelde mij dat ik hard moet werken, moet proberen om zoveel mogelijk minuten te maken en dat hij mij in de gaten houdt. Ik moet mezelf verbeteren om in aanmerking te komen voor de nationale ploeg.”