Ervaren Belg moet WK mogelijk missen: ‘Ik ben er echt kapot van’

Steven Defour kan mogelijk niet mee naar het WK. De middenvelder moet geopereerd worden aan zijn knie en staat volgens manager Sean Dyche minstens twee maanden buitenspel, maar Defour wekt met een bericht op Instagram de indruk dat de revalidatie mogelijk langer gaat duren.

“Dit is een zware dobber. Ik ben er echt kapot van dat ik het seizoen niet zal kunnen beëindigen zoals ik zou willen. Ik beloof dat ik volgend seizoen sterker terugkom.” Als hashtag voegt hij toe: “Je valt zeven keer en staat acht keer op.” De 29-jarige Defour kwam dit seizoen 24 keer in actie in de Premier League.

De 52-voudig international, die sinds de zomer van 2016 voor Burnley speelt, heeft via social media diverse steunbetuigingen ontvangen, onder meer van Christian Benteke en Thomas Vermaelen. Hoe lang Defour precies uit de roulatie zal zijn, is dus nog onbekend.