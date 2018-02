Ghanees laat PSV links liggen: ‘Ik heb gebeden dat het zou lukken’

PSV leek zich te versterken met Lumor Agbenyenu en had zelfs vliegtickets geregeld voor de verdediger, maar de linksback kwam nooit op Schiphol aan. Hij bleef in Portugal en verbond zich voor vierenhalf jaar aan Sporting Portugal. Sporting betaalt tweeënhalf miljoen euro voor vijftig procent van de eigendomsrechten en kan in de toekomst nog eens maximaal dertig procent opkopen.

De 21-jarige Lumor is in het Estádio José Alvalade de opvolger van de naar AS Roma vertrokken Jonathan Silva. Silva kwam bij i Giallorossi in beeld nadat Daley Blind van Manchester United niet haalbaar bleek. “Ik ben erg, erg blij om bij Sporting te zijn. Het is een groot genoegen. Ik heb gebeden dat het zou lukken en het is gelukt. Ik weet veel van Sporting, het is een van de grootste clubs van het land”, aldus Lumor.

De zesvoudig international zegt als verdediger graag te helpen in de aanval en dat hij opkijkt tegen ploeggenoot Fábio Coentrão: “Hij is een van de spelers die ik bewonder. Ik ga hem ontmoeten en met hem spelen. Daar ben ik heel blij mee (…) Ik wil Sporting helpen om prijzen te winnen en ben dankbaar voor het vertrouwen. Ik ben hier om dat vertrouwen niet te beschamen en wil iedereen binnen de club gelukkig maken”, besluit Lumor.

Jorge Jesus had Silva overigens graag behouden, zo vertelt hij aan Sport TV: “Hij was geen basisspeler en heeft zes miljoen euro opgebracht. Een fantastische marketingkans, zo vond de club (…) We moesten echter wel een vervanger halen, maar we de financiële capaciteit was niet groot en dus moesten we de nationale markt afstruinen om te kijken waar de mogelijkheden voor spelers lagen.” Sporting kwam uiteindelijk dus bij Lumor uit, die in dienst van Portimonense tot 1 doelpunt en 3 assists in 81 wedstrijden kwam.