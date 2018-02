West Ham in problemen na bewust beperken aantal Afrikaanse spelers

De Daily Mail bracht woensdag het verhaal naar buiten dat West Ham United bewust zo weinig mogelijk Afrikaanse spelers binnenhaalt, omdat ze ‘chaos’ veroorzaken als ze niet aan spelen toekomen. The Hammers maken bekend dat er een onderzoek is ingesteld naar de aantijgingen en dat de beschuldigingen serieus worden genomen. Hoofdscout Tony Henry is inmiddels geschorst.

Henry, bij West Ham United als director of player recruitment verantwoordelijk voor het aantrekken van spelers, zou afgelopen week in een mail aan een zaakwaarnemer hebben laten weten dat hij het aantal Afrikaanse spelers wil beperken. Hij zou dit in de afgelopen transferwindow aan meerdere belangenbehartigers hebben laten weten en tegenover de Daily Mail geeft hij toe dat dit beleid van de club is, dat gesteund wordt door het bestuur.

“Er is niks racistisch aan. Het is gewoon dat Afrikaanse spelers soms een slechte houding kunnen hebben. We hadden problemen met Diafra Sakho. In onze ogen veroorzaken ze chaos als ze niet aan spelen toekomen. Het is niets tegen Afrikaanse mensen. Ik bedoel, kijk naar de Afrikaanse topspelers. Er is geen probleem met hen”, zegt Henry. “Er is niks discriminerends aan. Ik zou het ook kunnen zeggen als we Russische spelers aangeboden krijgen, want die aarden nooit in Engeland. Of Italianen, hoeveel Italiaanse spelers vinden hun draai in Engeland?”

Dit zogenaamde beleid kwam West Ham United op kritiek te staan van Kick It Out, een organisatie die racisme uit het voetbal probeert te weren: “Het is niet alleen onacceptabel, het valt ook niet binnen de wet. Je kan niet iemand opleggen om te discrimineren”, laat Lord Ouseley, voorzitter van Kick It Out, weten. West Ham United heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen Henry is dus ook al geschorst. “We zitten in een proces waarin we alle feiten verzamelen. Alle medewerkers zijn getraind op gelijkheid en diversiteit.”