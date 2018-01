Galatasaray ziet basisspeler voor zestien miljoen euro naar Engeland vertrekken

Stoke City heeft enkele uren voor het sluiten van de winterse transfermarkt nog toegeslagen. De Premier League-club maakt via de officiële kanalen melding van de komst van Badou Ndiaye. De 27-jarige middenvelder komt voor een bedrag van zestien miljoen euro over van Galatasaray en heeft een meerderjarig contract getekend in Stoke-on-Trent.

Ndiaye was pas bezig aan zijn eerste seizoen bij de Turkse grootmacht, die afgelopen zomer zevenenhalf miljoen euro neertelde om hem op te pikken bij competitiegenoot Osmanlispor. De middenvelder uit Senegal was in zeventien van de negentien wedstrijden die Galatasaray dit seizoen speelde in de Turkse competitie basisspeler en kiest er nu dus voor een stap naar Premier League te maken. Bij Stoke City gaat hij voetballen onder de onlangs aangestelde Paul Lambert.

Ndiaye wordt bij de huidige nummer achttien van de Premier League bovendien teamgenoot van onder anderen Erik Pieters, Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay. "Ik ben erg blij. Stoke City is een erg goede ploeg in Engeland, dus ik ben erg trots", laat de nieuwbakken aanwinst weten. "Ik wilde al langer naar Stoke City en vandaag ben ik hier eindelijk. Ik hoop een goede periode hier te hebben en de ploeg te kunnen helpen."