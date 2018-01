Cocu teleurgesteld na afketsen transfer: ‘Ik kan er weinig aan doen’

Phillip Cocu is teleurgesteld over het gebrek aan stootkracht van PSV op de transfermarkt. De trainer van de Eindhovenaren had gehoopt deze maand een nieuwe linksback te kunnen verwelkomen, maar die bleef uiteindelijk uit.

Cocu is al sinds het vertrek van Jetro Willems naar Eintracht Frankfurt afgelopen zomer op zoek naar een nieuwe linkerverdediger. PSV had zijn oog een half jaar geleden laten vallen op Douglas Santos van Hamburger SV, maar die bleek uiteindelijk onhaalbaar. Cocu besloot het seizoen vervolgens in te gaan met de rechtspotige Joshua Brenet als eerste optie links achterin.

Brenet was in achttien van de twintig competitiewedstrijden van PSV dit seizoen basisspeler, maar Cocu gaf deze maand meermaals aan graag een nieuwe linksback toe te voegen aan zijn selectie. De naam van Lumor Agbenyenu, een Ghanese verdediger van het Portugese Portimonense, stond naar verluidt hoog op het verlanglijstje van de Eindhovenaren, maar die opteerde uiteindelijk voor een binnenlandse transfer naar Sporting Portugal.

Met het einde van de transferperiode in zicht lijkt PSV het seizoen dus af te gaan maken met Brenet als linksback. "Ik kan er weinig aan doen, maar ik ben teleurgesteld. Ik vind dat wij dat beter hadden en moeten doen. Met z’n allen", liet Cocu woensdagavond voorafgaand aan het bekerduel met Feyenoord weten aan De Telegraaf.