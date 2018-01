Turkse dreumes stunt met contracteren van goalgetter Demba Ba

Demba Ba is de nieuwste aanwinst van Göztepe, de huidige nummer zeven van de Süper Lig. De aanvaller is overgenomen van Shanghai Shenhua, waar de 32-jarige Senegalees nog een contract had tot de zomer van 2018.

Besiktas en Konyaspor toonden eveneens belangstelling, maar de 22-voudig international heeft dus gekozen voor het bescheiden Göztepe. Ba keert daarmee terug naar het land waar hij al eerder speelde, want in dienst van Besiktas kwam hij tot 28 doelpunten en 7 assists in 46 officiële wedstrijden.

Besiktas verkocht Ba in de zomer van 2015 voor dertien miljoen euro aan Shanghai. Hij maakte in China 29 doelpunten in 37 wedstrijden en liep in juli 2016 een beenbreuk op, waardoor hij in februari 2017 pas weer in actie kon komen. Inmiddels is Ba topfit, zo heeft de voorzitter van Göztepe verzekerd.

Ba speelde in de jeugd bij SM Montrouge en Rouen en maakte in de zomer van 2006 de overstap naar Excelsior Moeskroen. Hij brak pas écht door bij TSG Hoffenheim en speelde vervolgens voor West Ham United, Newcastle United, Chelsea en dus Besiktas en Shanghai Shenhua. Ba pakte één prijs, want in 2016/17 werd hij kampioen met Besiktas.