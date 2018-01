Aissati switcht binnen halfjaar van club en maakt binnenlandse transfer

Ismail Aissati heeft binnen Turkije een nieuwe club gevonden. Denizlispor maakt via de officiële kanalen melding over een overeenkomst met de dertigjarige middenvelder. Aissati wordt voor de rest van het seizoen gehuurd door Balikesirspor, waar hij sinds afgelopen zomer speelde.

Aissati, die medio 2017 transfervrij was na zijn vertrek bij Alanyaspor, had voor twee jaar getekend bij Balikesirspor, dat eveneens uitkomt in de tweede divisie van Turkije. De voormalig middenvelder van onder meer Ajax, PSV, FC Twente en Vitesse blijft dus acteren in Turkije. Denizlispor wordt alweer de vierde club van Aissati in dat land.

Eerder werd Aissati in verband gebracht met FC Utrecht en ADO Den Haag, maar van concrete interesse is nooit echt sprake geweest. Aissati heeft in zijn tijd bij PSV en Ajax veel prijzen gepakt. De middenvelder is met de Eindhovenaren drie keer landskampioen geworden en hij kon bij de Amsterdammers tweemaal de schaal omhoog houden. Daarnaast wist Aissati met Ajax in 2010 ook nog beslag te leggen op de KNVB Beker.