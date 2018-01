Geflopte ex-spits FC Groningen verkast voor tien miljoen naar Premier League

Alexander Sörloth verhuist van FC Midtjylland naar Crystal Palace, zo meldt de Premier League-club in de nacht van woensdag op donderdag via de officiële kanalen. De spits, die niet kon imponeren in zijn tijd bij FC Groningen, kost the Eagles naar verluidt ruim tien miljoen euro. De Trots van het Noorden toucheert wegens een doorverkooppercentage bijna een miljoen euro.

Sörloth werd in de winter van 2016 door Groningen overgenomen van Rosenborg BK voor circa 550.000 euro en tekende destijds een contract voor 4,5 jaar. De 22-jarige spits speelde 42 wedstrijden voor de Eredivisionist, maar scoorde slechts 6 keer en wist 4 assists af te leveren. Afgelopen zomer vertrok de twaalfvoudig international van Noorwegen naar FC Midtjylland voor een kleine half miljoen euro.

Ernest Faber was niet onder de indruk van de kwaliteiten van Sörloth en gaf de voorkeur aan onder anderen Mimoun Mahi, Oussama Idrissi en Bryan Linssen; de twee laatstgenoemde spelers zijn inmiddels vertrokken naar respectievelijk AZ en Vitesse. Bij de Deense topclub ging het stukken beter met Sörloth, die 15 keer scoorde en 9 assists produceerde in 26 wedstrijden.