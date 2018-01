Ron Jans druk in de weer met Ajax: ‘Ajax heeft hem zeker niet afgeschreven’

Deyovaisio Zeefuik maakt het restant van het seizoen zo goed als zeker op huurbasis af bij FC Groningen. De negentienjarige rechtsback van Ajax is het antwoord van de noorderlingen op het vertrek van Todd Kane. De Groningse club maakte dinsdag bekend dat de terugkeer van de huurling naar Chelsea 'de beste oplossing' was.

"Het ziet er goed uit en ik denk dat wij hem tot het einde van het seizoen tot de beschikking hebben”, zegt technisch manager Ron Jans, die een slag om de arm houdt omdat het papierwerk nog in orde moet worden gemaakt, woensdag in gesprek met De Telegraaf. Zeefuik was overbodig bij Ajax na de komst van Rasmus Nissen Kristensen, maar een optie tot koop lijkt er voor Groningen niet in te zitten.

"Het liefst kijken wij met Deyovaisio al naar de toekomst, maar Ajax heeft hem zeker niet afgeschreven, dus daarover komt aan het einde van het seizoen meer duidelijkheid", stelt Jans. Onder trainer Marcel Keizer kwam Zeefuik tot acht wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, maar na de aanstelling van Erik ten Hag kreeg hij geen speeltijd meer.

Kristensen kwam onlangs voor ongeveer 5,5 miljoen euro over van FC Midtjylland. Ajax nam eerder al afscheid van van verdedigers als Damil Dankerlui (Willem II) en Mauro Savastano (verhuurd aan Go Ahead Eagles) en staat ook welwillend tegenover het vertrek van Mitchell Dijks.