Dortmund komt laat op de avond met transfernieuws: ‘Jullie zijn een voorbeeld!’

Marc Bartra keert terug naar LaLiga. Borussia Dortmund laat dinsdagavond via de officiële kanalen weten dat de 27-jarige Spaanse centrumverdediger per direct de overstap maakt naar Real Betis. Hij heeft een contract tot halverwege 2023 getekend bij de club uit Sevilla.

Bartra maakte anderhalf jaar geleden voor negen miljoen euro de overstap van Barcelona naar Borussia Dortmund, maar keert nu dus terug naar Spanje. De stopper stond aan het einde van zijn debuutjaar wekenlang aan de kant, nadat hij voorafgaand aan het Champions League-duel met AS Monaco gewond raakte aan zijn hand en arm bij een aanslag op de spelersbus.

Bartra kwam uiteindelijk tot 51 officiële wedstrijden voor Borussia Dortmund, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en vijf assists. "Ik kan de momenten en het gevoel van de laatste anderhalf jaar nauwelijks onder woorden brengen", zegt de verdediger op de officiële website van die Borussen. "Ik had het niet voor mogelijk gehouden zoveel liefde te voelen van een van de beste voetbalfamilies in de wereld. Jullie zijn een voorbeeld voor iedereen!"