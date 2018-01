‘Manchester City meldt zich met 68 miljoen euro bij competitiegenoot’

Manchester City is naar verluidt nog niet klaar op de winterse transfermarkt. Nadat de club van manager Josep Guardiola zich al heeft verzekerd van de diensten van Aymeric Laporte voor een bedrag van 65 miljoen euro, aast de koploper van de Premier League volgens France Football en enkele Engelse media nog op Riyad Mahrez.

France Football meldt dat Manchester City, dat eerder Alexis Sánchez in het vizier had, zich bij Leicester City heeft gemeld met een bedrag van 68 miljoen euro. Het is nog onbekend of the Foxes het miljoenenaanbod hebben geaccepteerd of niet. Claude Puel, manager van de Premier League-club, zei eerder dat een vertrek van de Algerijn absoluut niet gewenst is.

Eerder meldden diverse Engelse media dat Mahrez ook in de belangstelling staat van onder meer Liverpool en Arsenal. Mahrez zou in een eerder stadium al voor 55 miljoen euro naar the Reds vertrekken, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. De 26-jarige aanvaller, die een stap hogerop ambieert, ligt nog tot medio 2020 vast in het King Power Stadium.

Volgens the Guardian heeft Manchester City nog geen officieel bod neergelegd bij Leicester City. De blessure van Leroy Sané, die ruim een maand uitgeschakeld is, heeft Josep Guardiola doen besluiten om nog een aanvaller te willen halen. De Britse kwaliteitskrant verwacht dat Leicester City bereid is mee te werken bij een transfersom van 68 miljoen euro.