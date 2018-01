Gewilde aanvaller bezig met transfer; ‘Vitesse verlangt tien miljoen’

Milot Rashica is nog altijd bezig om een winterse transfer te realiseren, zo meldt Vitesse dinsdag. De aanvaller van de Eredivisionist, die eerder al aangaf dat hij een stap hogerop ziet zitten, ontbreekt dinsdag op de training van de Arnhemmers, omdat hij nog steeds bezig is met een mogelijke transfer.

De Gelderlander meldt dat Vitesse niets minder dan tien miljoen euro verlangt voor Rashica. De vleugelaanvaller, die tot medio 2020 vastligt in Arnhem, heeft veel buitenlandse belangstelling getrokken met zijn goede spel, onder meer in de Europa League. Hannover 96 wordt gelinkt aan Rashica, net als Newcastle United, Napoli, AC Milan, Udinese, VfB Stuttgart en SC Freiburg.

"Ik wil niet arrogant zijn", benadrukte Rashica begin deze maand. "Ik ben Vitesse heel dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Heb al veel geleerd bij deze club. Ik ga ook niet zeggen dat ik klaar ben in Nederland, want ik voel mij goed hier." Maar als Vitesse geld kan krijgen voor Rashica is dat ook voor de club 'beter', vindt hij. "En als ik blij ben met iets nieuws, kunnen we praten. Waarom niet? Het moet eerst serieus zijn en ik moet een goed gevoel hebben. Dan gaan we zitten. De kans is best groot dat we dat na dit seizoen gaan doen.”