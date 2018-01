Bandé hoopt op snelle transfer: ‘Hij wil nu liever vertrekken’

Hassane Bandé wil in de huidige window naar Ajax vertrekken. Gazet van Antwerpen schrijft dat de aanvaller baalt van de kritiek van trainer Dennis van Wijk en hoopt dat zijn transfer naar de Johan Cruijff ArenA kan worden vervroegd.

Directeur spelersbeleid Marc Overmars is naar verluidt bereid om een miljoen euro te betalen om de negentienjarige Bandé nu al in te lijven. De Burkinees zou aankomende zomer sowieso voor een som van 8,25 miljoen euro de overstap maken naar Ajax, een bedrag dat door variabelen tot 9,5 miljoen kan oplopen.

Trainer Van Wijk uitte vrijdag na de nederlaag tegen Royal Moeskroen kritiek op Bandé: “Op dit moment speelt hij speeltuinvoetbal. In de zone van de waarheid is hij niet resoluut in zijn beslissingen. In het begin van het seizoen was hij veel directer in zijn acties. Het is een beetje spelen en dat ziet er leuk uit, maar op dit moment hebben we daar niet veel aan. Natuurlijk is het voor die jongen niet makkelijk. Hij gaat naar Ajax en zij trekken nu al aan zijn mouw.”

Zaakwaarnemer Maiga Bureima plaatst in Het Nieuwsblad vraagtekens bij de uitspraken van de trainer van de hekkensluiter van de Pro League: “Waarom wordt hij als enige terechtgewezen? Hassane wou KV Mechelen redden, maar nu wil hij liever vertrekken.” Bandé, enkelvoudig international, was tot dusverre goed voor negen doelpunten en één assist in 21 officiële wedstrijden voor Malinwa.