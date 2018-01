AC Milan blijft met krappe overwinning op Lazio foutloos in 2018

AC Milan heeft de punten zondagavond in eigen huis gehouden tegen Lazio, waar Stefan de Vrij een kwartier voor tijd naar de kant werd gehaald. Het team van trainer Gennaro Gattuso trok de 2-1 overwinning over de streep door doelpunten van Patrick Crutone en Giacomo Bonaventura. Het is de derde overwinning op rij voor Milan, dat in 2018 nog geen punt verloor.

Het eerste wapenfeit was afkomstig van de thuisploeg. Thomas Strakosha moest redding brengen op een harde uithaal van Hakan Calhanoglu. Vijf minuten later had de doelman van Lazio geen antwoord op de inzet van Crutone. Van dichtbij kopte hij raak vanuit een scherp aangesneden vrije trap van Calhanoglu. Het antwoord van de bezoekers uit Rome liet niet lang op zich wachten. Adam Marusic werd aangespeeld in het strafschopgebied door Lucas Leiva, speelde zichzelf knap vrij en maakte zijn derde doelpunt van het seizoen door beheerst af te ronden in de verre hoek. Via Luis Alberto was Lazio nog dicht bij een voorsprong, maar zijn poeier spatte uiteen op de lat.

Met de rust in aantocht trok Milan aan de hand van Calhanoglu het initiatief naar zich toe, met een 2-1 voorsprong als gevolg. Het was Davide Calabria die een perfecte voorzet afleverde, waaruit Bonaventura onhoudbaar raak kopte. Na rust zette Lazio aan in de hoop op de gelijkmaker. De achterhoede van de ploeg van Gattuso stond echter als een huis en op een kans van echt gevaarlijk werd het niet voor het doel van Gianluigi Donnarumma. Zonder veel pijn en moeite hield Milan stand en klimt het door de overwinning van de tiende naar de zevende plaats op de ranglijst. Over drie dagen nemen beide ploegen het opnieuw tegen elkaar op. In het San Siro krijgt Milan dan bezoek van Lazio in de halve finale van de Coppa Italia.