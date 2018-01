Fenerbahçe ontsnapt aan nederlaag; schandalige overtredingen op Alper

Fenerbahçe heeft de eerste nederlaag in de Süper Lig sinds 29 september voorkomen. De Gele Kanaries leken zondagavond door een doelpunt van Burak Yilmaz met 1-0 te verliezen bij Trabzonspor, de nummer zeven van het klassement, maar in de slotfase werd het toch nog 1-1. De achterstand van Fenerbahçe op koploper Galatasaray bedraagt vier punten.

Trabzon mocht van geluk spreken dat men met elf man aan de tweede helft mocht beginnen, want de scheidsrechter bestrafte Juraj Kucka niet nadat hij vol op de kuit van Alper Potuk was gaan staan en ook João Pereira ontsnapte aan een prent van scheidsrechter Ali Palabiyik toen ook hij de kuit van Alper raakte. Verder viel er niet veel te beleven in de Medical Park Arena; uitgespeelde kansen werden er nauwelijks gecreëerd.

In de tweede helft brak Burak de ban: de aanvaller maakte er na 58 minuten 1-0 van door na een afgemeten voorzet van Abdülkadir Ömür raak te koppen. Trabzonspor slaagde er evenwel niet in om die minimale voorsprong vast te houden, want zes minuten voor tijd werd het 1-1. Josef de Souza kopte bij de eerste paal raak uit een hoekschop van Mathieu Valbuena en daar bleef het bij. Fenerbahçe kan zich nu richten op de bekerwedstrijd tegen Giresunspor.