Roda overleeft spannende slotfase en loopt met driepunter weg bij Sparta

Roda JC Kerkrade heeft zondagmiddag een achterstand weten om te zetten in een overwinning. De Limburgers keken na een kwartier spelen tegen Excelsior tegen een achterstand aan, maar wisten daarna de rug te rechtten en de drie punten binnen te slepen: 2-1. Door de zege heeft Roda nu een gat van vier punten op hekkensluiter Sparta Rotterdam en kan het omhoog kijken; Excelsior blijft elfde in de Eredivisie met 24 punten.

In de beginfase was het aftasten voor beide ploegen, hoewel met name Roda probeerde om de score snel te openen, waarbij onder meer Simon Gustafson en Donis Avdijaj gevaarlijk werden. Het eerste doelpunt werd na een kwartier spelen echter geproduceerd door de Kralingers. Nadat een kopbal van Ali Messaoud precisie mistte, wist Milan Massop wel raak te koppen uit een vrije trap van Hicham Faik: 0-1. De verdediger maakte hiermee zijn vierde goal van het seizoen en is gedeeld clubtopscorer, samen met Luigi Bruins.

Het duel in Kerkrade werd veelvuldig onderbroken door de vele kleine blessuregevallen, wat het kijkspel niet ten goede kwam. Scheidsrechter Martin Pérez moest meerdere malen de gele kaart trekken om de spelers in toom te houden. Excelsior leek met een kleine voorsprong de kleedkamer te kunnen opzoeken, maar vlak voor rust kwam Roda langszij via Jorn Vancamp, die zijn eerste treffer voor de degradatiekandidaat maakte. De spits ontving een mooie steekpass van Mikhail Rosheuvel en verschalkte doelman Theo Zwarthoed.

Rosheuvel zette zijn goede spel in de tweede helft voort en leverde al snel zijn tweede assist af door Dani Schahin op maat te bedienen: 2-1. Het Rotterdams bezoek leek na de tegentreffer weer vleugels te krijgen en kwam enkele keren gevaarlijk dicht in de buurt van Hidde Jurjus, maar onder anderen Bruins en Jordy de Wijs hadden het vizier niet op scherp staan. Stanley Elbers had de grootste kans op de gelijkmaker, maar de aanvaller trof het aluminium. In blessuretijd mocht Bruins nog inrukken met zijn tweede gele kaart.