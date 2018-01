'We zijn blij en trots dat zo'n speler Internazionale als een optie ziet'

Het is niet uitgesloten dat Internazionale zich deze maand nog zal versterken met Javier Pastore. De Argentijnse middenvelder is uit op een vertrek bij Paris Saint-Germain en staat niet onwelwillend tegenover een terugkeer naar Italië, waar hij eerder voor Palermo speelde. Piero Ausilio bevestigt dat er een zeker 'gevoel' bestaat tussen Inter en Pastore.

Pastore liet zaterdagavond weten weg te willen bij PSG en open te staan voor een terugkeer naar de Serie A, nu het naderende WK door het gebrek aan speeltijd in gevaar dreigt te komen voor hem. "Natuurlijk zijn we blij en trots dat een speler als Pastore Internazionale als een optie ziet. Ik kan bevestigen dat er altijd een zeker gevoel heeft bestaan tussen Inter en Pastore", laat de technisch directeur van i Nerazzurri zondag optekenen door Mediaset Premium.

"Dat gezegd hebbende, moet ik benadrukken dat er een groot verschil bestaat tussen van elkaar houden en ook daadwerkelijk bij elkaar komen", vervolgt Ausilio. "Mensen vergeten dat Inter reeds over een sterke selectie beschikt en deze maand Lisandro Lopez en Rafinha heeft aangetrokken. We zullen de situatie evalueren met de coach (Luciano Spalletti, red.) en bekijken of er behoefte en mogelijkheid bestaat tot het aantrekken van een extra speler."