‘Graziano Pellè staat voor onmiddellijke terugkeer naar de Premier League’

West Ham United en Shandong Luneng praten over een mogelijke transfer van Graziano Pellè, zo schrijven diverse Britse media zondag. De aanvaller van 32 jaar maakte in de zomer van 2016 de overstap van Southampton naar China, voor een bedrag van vijftien miljoen euro. Nu lonkt een terugkeer naar de Premier League.

Pellè zou welwillend staan tegenover een rentree in Engeland, ook al betekent dat een salarisreductie. De Italiaan is met een jaarsalaris van ongeveer zestien miljoen euro immers een van de best betaalde voetballers ter wereld. Shandong Luneng is eveneens bereid om tot een vergelijk te komen.

De kranten in Engeland gaan ervan uit dat alle betrokken partijen tot een akkoord zullen komen, daar West Ham naarstig op zoek is naar een aanvaller en Pellè ervaring in de Premier League heeft. In zijn twee seizoenen in het shirt van Southampton kwam de ex-spits van AZ en Feyenoord tot 30 doelpunten, in 81 officiële duels.

Pellè groeide in China niet uit tot een doelpuntenmachine. Sinds zijn overgang kwam de Eredivisie-kampioen van 2008/09 niet verder dan 12 treffers in 41 wedstrijden. West Ham is ook nog op zoek naar versterking voor het middenveld, met Leander Dendoncker van Anderlecht en Tom Cairney van Fulham als belangrijkste doelwitten.