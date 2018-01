Juventus krijgt laagvlieger pas na bizarre rode kaart op de knieën

Juventus heeft zaterdagavond een bijzonder moeizame overwinning geboekt in de Serie A. La Vecchia Signora had het lastig op bezoek bij laagvlieger Chievo Verona, maar nadat de thuisploeg met negen man kwam te staan maakten Sami Khedira en Gonzalo Higuaín alsnog het verschil: 0-2. Juventus is door de overwinning weer lijstaanvoerder in Italië, al kan Napoli de koppositie later dit weekeinde weer overnemen als het weet te winnen van Bologna.

Juventus trad in Stadio Marc'Antonio Bentegodi aan met een gehavende basiself. Trainer Massimiliano Allegri moest het stellen zonder onder anderen Paulo Dybala, Juan Cuadrado en Claudio Marchisio en zag hoe zijn elftal het lastig had met de nummer dertien van de Serie A. Het ontbrak de bezoekers aan creativiteit, waardoor Chievo betrekkelijk eenvoudig op de been bleef in de eerste helft. Opsteker voor Juventus was echter dat Samuel Bastien op slag van rust zijn tweede gele kaart van de avond ontving na een overtreding op Kwadwo Asamoah.

Met een man meer op het veld maakte de titelverdediger in de tweede helft jacht op de overwinning. Na een uur werd het elftal van Allegri nog verder in het zadel geholpen, doordat Fabrizio Cacciatore een bizarre rode kaart kreeg. De verdediger maakte nadat scheidsrechter Fabio Maresco weigerde Chievo een strafschop toe te kennen een gebaar richting de eigen aanhang, hetgeen hem op een directe rode kaart kwam te staan. Tegen negen man wist Juventus het duel alsnog naar zich toe te trekken. Sami Khedira schoot van dichtbij hard raak na goed voorbereidend werk van Federico Bernardeschi, voordat Higuaín in de slotfase de eindstand bepaalde met het hoofd.