Schitterend doelpunt Pröpper bezorgt Groningen flinke kater

FC Groningen en Heracles Almelo hebben zaterdagavond in een zinderende wedstrijd de punten gedeeld. Groningen leek halverwege op weg naar een eenvoudige overwinning, maar stortte in de tweede helft volledig in. Een schitterend doelpunt van Robin Pröpper bezorgde het bezoek uiteindelijk een gelijkspel: 3-3.

Bij Groningen zal men zich gelukkig prijzen met het nieuws dat Mimoun Mahi het seizoen afmaakt in het Noordlease Stadion. De clubtopscorer liet afgelopen vrijdag weten af te zien van een winterse transfer en was in het thuisduel met Heracles van levensbelang voor het elftal van Ernest Faber. Hij speelde een uitstekende eerste helft en was er uiteindelijk mede voor verantwoordelijk dat Groningen de kleedkamer halverwege kon opzoeken met een riante voorsprong.

Mahi veroorzaakte na een klein half uur spelen met een voorzet vanaf de rechterflank consternatie in het strafschopgebied van Heracles, waarna Jesper Drost met het hoofd Tom van Weert in staat stelde van dichtbij de openingstreffer te verzorgen. Jamiro Monteiro tekende niet veel later uit een snel genomen vrije trap voor de gelijkmaker, maar dankzij een intikker van Drost (nadat Mahi doelman Bram Castro tot een redding had gedwongen) en een fraai schot in de verre hoek van Mahi, ging de thuisploeg uiteindelijk rusten met een 3-1 voorsprong.

Heracles was in de eerste helft geen schim van de ploeg die vorige week PSV het vuur aan de schenen legde en uiteindelijk pas in blessuretijd het onderspit moest delven. Na de onderbreking tapten de Almeloërs echter uit een ander vaatje. Vincent Vermeij tekende na ruim een uur voor de aansluitingstreffer, door van dichtbij te scoren na een voorzet van Brandley Kuwas. Kuwas had niet veel later zelf de gelijkmaker op zijn voet, maar hij wist een pass van Jeff Hardeveld niet af te ronden.

Groningen werd steeds verder vastgezet op eigen helft en bezweek twaalf minuten voor tijd uiteindelijk aan de druk. Pröpper leek van grote afstand en uit kansloze positie een voorzet te willen geven, maar opteerde in plaats daarvan voor een schot op doel. Via de binnenkant van de paal belandde het leder vervolgens achter Sergio Padt. Vermeij had Heracles daarna ook nog het volle pond kunnen bezorgen, maar Padt voorkwam met de voet erger leed voor Groningen.