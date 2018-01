Sportmerk Umbro maakt opmerkelijke aanwinst van Manchester City bekend

Mix Diskerud vervolgt zijn loopbaan bij Manchester City, zo maakt zijn kledingsponsor Umbro via Twitter bekend. De middenvelder stond de voorbije jaren onder contract bij New York City FC en gaat volgens het Engelse sportmerk een contract voor 4,5 jaar tekenen bij the Citizens. De transfer van de 38-voudig Amerikaans international kan op zijn minst opmerkelijk worden genoemd.

Volgens ESPN gaat Diskerud bij Manchester City niet met het eerste elftal trainen en hij zal door the Citizens ook niet verhuurd worden aan een andere club in de City Football Group. Hoogstwaarschijnlijk mikt Manchester City erop om Diskerud te verhuren aan een andere club, die hem vervolgens definitief over wil nemen.

“Dit is een geweldige kans voor me. Ik streef ernaar om altijd deel uit te maken van organisaties en clubs die het beste van zichzelf eisen. Manchester City is waarschijnlijk de beste club ter wereld”, aldus Diskrud tegenover Umbro. De Amerikaans international werd geboren in Noorwegen en begon zijn loopbaan bij Stabaek IF. Na een huurperiode bij AA Gent liet die club hem naar het Rosenborg vertrekken.

In januari 2015 trok Diskerud naar de Verenigde Staten, waar hij bij New York City FC tekende. De Amerikanen verhuurden afgelopen jaar aan het Zweedse IFK Göteborg. In de Britse media wordt de parallel getrokken met Aaron Mooy, die in 2015 door Manchester City werd overgenomen van het Australische filiaal Melbourne City. De Australiër speelde geen wedstrijd voor the Citizens en werd uiteindelijk voor een miljoenenbedrag verkocht aan Huddersfield Town.