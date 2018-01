‘Feyenoord is mijn tweede thuis, maar ADO blijft altijd nummer één’

Lex Immers bewaart warme gevoelens aan Feyenoord. De middenvelder van ADO Den Haag neemt het zondagmiddag in De Kuip op tegen zijn ex-club en zegt dat beide Eredivisionisten tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn. In onderstaande video vertelt ook Ruben Schaken over zijn periode bij ADO.