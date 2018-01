Oud-Ajacied: ‘Ik kon na die goal overal naartoe, zelfs naar Barcelona’

Angelos Charisteas won in 2004 met Griekenland het EK in Portugal. De inmiddels oud-spits maakte het winnende doelpunt in de finale tegen het gastland en verdiende een transfer van Werder Bremen naar Ajax. De Griek laat in gesprek met het Algemeen Dagblad weten dat er meer clubs op de loer lagen.

Ondanks de interesse vanuit grotere clubs dan Ajax, koos hij voor een stap naar Amsterdam. Dat was een goed doordachte keuze. “Want eigenlijk kon ik na die goal overal naartoe. Zelfs naar Barcelona. Als pinchitter. Maar die kozen voor Maxi López, die Argentijn. Everton en Tottenham waren ook concreet”, aldus Charisteas, die de hoge verwachtingen niet wist waar te maken.

Na een seizoen vertrok hij bij Ajax en tekende hij bij Feyenoord. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt kwam de deal rond. “We moesten met Griekenland een kwalificatiewedstrijd spelen. Ik wist echt niet wat ik moest doen”, aldus Charisteas. “Uiteindelijk zei ik 'ja', omdat me werd gezegd dat ik de derde spits zou worden bij Ajax. De druk om te tekenen was immens.”

Ook in Rotterdam kende hij geen gelukkige tijd. Hij erkent spijt te hebben van zijn gevoelige overstap naar Feyenoord. Omdat hij overkwam van Ajax, lag hij niet goed bij de fans. “De supporters van Feyenoord vonden het maar niks dat ik van Ajax kwam. Ik moest met bodyguards naar de training. Dat zal ik niet meer vergeten. Nooit heb ik me echt welkom gevoeld. Terwijl mijn medespelers nog hun best deden.”