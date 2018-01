Southampton doet voor 21,7 miljoen euro zaken met AS Monaco

Southampton heeft zich donderdagavond officieel versterkt met Guido Carrillo. De Argentijn komt voor een bedrag van 21,7 miljoen euro over van AS Monaco en tekent voor drieënhalf jaar op St Mary's. De club hengelde al de hele maand naar Carrillo, die samen met Quincy Promes vorm moet geven aan de nieuwe voorhoede.

Carrillo was bezig aan zijn derde seizoen bij Monaco. Hij kwam in 2015 over van Estudiantes, nadat hij 28 doelpunten had gemaakt in 119 duels voor de Argentijnse club. In dienst van Monaco staat de teller op 15 treffers in 65 optredens. De 26-jarige spits stond nog tot medio 2020 onder contract bij de regerend kampioen van de Ligue 1. In het huidige seizoen kwam hij tot vijftien duels en vier doelpunten.

"Ik ben heel gelukkig. Het geeft een heerlijk gevoel om deel uit te maken van deze club", vertelt de miljoenenaankoop op de website van zijn nieuwe club. "Er waren veel dingen die me aantrokken. Ik keek als jochie al naar de Premier League en kende Southampton toen al. Ik heb deze competitie altijd gezien als de belangrijkste ter wereld." Dat Mauricio Pellegrino de dienst uitmaakt bij Southampton, speelde ook mee in zijn keuze. De twee werkten tussen 2013 en 2015 samen bij Estudiantes.

"Ik ken de trainers natuurlijk. Ik heb ook een aantal spelers gesproken met wie ik voorheen samenspeelde in Argentinië en die nu in de Premier League spelen", vervolgt Carrillo. "Zij hebben me alles over deze competitie verteld. Ze waren lyrisch. Ik had daarom geen twijfels over dit besluit." Vicevoorzitter Les Reed is blij dat Carrillo definitief binnen is. "Er heeft enorm veel werk in deze transfer gezeten. We zijn erg blij dat het ons is gelukt."

Als het aan Southampton ligt, is Carrillo niet de laatste aanwinst van de maand. In de slotdagen van de winterse transfermarkt zetten the Saints in op de komst van Promes, die moet overkomen van Spartak Moskou. Pellegrino erkende donderdag dat de Oranje-international een prioriteit is. "We wachten op een antwoord. We hebben nog zes dagen om erachteraan te gaan en we blijven ervoor werken", gaf de trainer aan. "Hij is een belangrijke speler en een type waarnaar we op zoek zijn."