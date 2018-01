Argentijnse bondscoach op bezoek bij Ajax: ‘Hij houdt me in de gaten’

Nicolás Tagliafico speelde tot nu toe één interland voor de nationale ploeg van Argentinië en hoopt door zijn overstap naar Ajax in de toekomst vaker in aanmerking te komen voor een plekje bij la Albiceleste. De linksback kreeg onlangs in Amsterdam bezoek van bondscoach Jorge Sampaoli en voerde een goed gesprek met de keuzeheer.

“In maart staan er twee vriendschappelijke wedstrijden (tegen Italië en Spanje, red.) op het programma en daar wil ik bij zijn. Het idee was om naar Europa te trekken en Ajax is een grote club met een rijke geschiedenis. Ze willen hier ook altijd aanvallend voetbal spelen”, legt hij uit in gesprek met Olé. “Daar heb ik wat aan, want ik weet dat ik aanvallend gezien nog een aantal dingen moet veranderen om een betere speler te worden en in beeld te blijven bij de nationale ploeg.”

Tagliafico sprak een op een met de bondscoach en hoopt er aankomende zomer op het WK bij te zijn: “Die ontmoeting verliep erg goed. Hij vertelde mij dat ik hard moet werken, moet proberen om zoveel mogelijk minuten te maken en dat hij mij in de gaten houdt. Ik moet mezelf verbeteren om in aanmerking te komen voor de nationale ploeg”, gaat de door Ajax voor naar verluidt vierenhalf miljoen bij Independiente opgepikte verdediger verder.

De linkspoot kan bij het Argentijnse nationale team samen gaan spelen met Lionel Messi en ziet dat de sterspeler bij Barcelona een goede verstandhouding heeft met linksback Jordi Alba: “Leo voelt zich op dit moment erg op zijn gemak bij Alba, hij zoekt hem de hele tijd op. Wat Barcelona doet gaat bijna automatisch, zo hoort een team te spelen. Het is mooi dat te zien en een goed voorbeeld”, sluit hij af.