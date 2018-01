KNVB vindt nieuwe oefenpartner voor Oranje na afzegging Spanje

Het Nederlands elftal speelt op maandag 26 maart een oefenwedstrijd tegen Portugal. De KNVB moest op zoek naar een nieuwe sparringspartner nadat Spanje de oefeninterland had afgezegd. De wedstrijd wordt gespeeld in het Zwitserse Genève en gaat om 20.45 uur van start.

Hoewel ook Portugal niet voor eigen publiek speelt, geldt het voor Oranje op papier een uitwedstrijd. “Hashtagtechnisch gezien hadden we overigens beter thuis kunnen spelen...”, verwijst het twitteraccount van OnsOranje naar de hashtag #PORNED. Op vrijdag 23 maart speelt Oranje ook een oefenwedstrijd. In de Johan Cruijff ArenA is Engeland de opponent.

Hashtagtechnisch gezien hadden we overigens beter thuis kunnen spelen... #PORNED — OnsOranje (@OnsOranje) 25 januari 2018

Woensdag werd Nederland in de UEFA Nations League gekoppeld aan Frankrijk en Duitsland. Een dag later heeft de Europese voetbalbond het speelschema wereldkundig gemaakt en dat ziet er als volgt uit:

6 september 2018: Duitsland – Frankrijk

9 september 2018: Frankrijk – Nederland

13 oktober 2018: Nederland – Duitsland

16 oktober 2018: Frankrijk – Duitsland

16 november 2018: Nederland – Frankrijk

19 november 2018: Duitsland - Nederland