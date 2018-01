Man City deelt contract van 250.000 euro per week uit

(The Sun)

Met een weeksalaris van 140. 000 euro hoopt Swansea City Nicolás Gaitán naar Wales te kunnen lokken. De vleugelaanvaller wil Atlético Madrid verlaten en zou ook in de belangstelling van Internazionale, Zenit Sint-Petersburg en Southampton staan. (The Sun)

Julian Brandt gaat in 2018 niet naar Bayern München verkassen, zo verzekert zijn vader. De Duitse aanvallende middenvelder gaat zijn contract bij Bayer Leverkusen zelfs verlengen. (BILD)

De vleugelaanvaller kan na het tekenen van zijn nieuwe verbintenis circa 250.000 euro per week gaan verdienen.