‘Ajax en PSV gedragen zich nationaal zoals Real Madrid in Europa’

Als het aan Adriaan Visser, voorzitter van PEC Zwolle, ligt, gaat de competitieopzet van de Eredivisie flink op de schop. Volgens hem moeten de verschillen tussen de topclubs en de overige clubs eerst gedicht worden. Hij noemt het hypocriet dat Ajax en PSV er op Europees niveau voor pleiten dat de kloof tussen rijk en arm kleiner moet worden, terwijl ze die kloof in de Eredivisie juist in stand houden.

“Ze trekken door Europa met een verhaal dat het voor de bedrijfstak levensgevaarlijk is de kloof tussen rijk en arm verder te vergroten. Dan kun je toch niet tegelijkertijd met droge ogen beweren dat dit in Nederland niet gebeurt? Het is hier nog erger”, zegt Visser in gesprek met Voetbal International. Hij haalt de verdeling van de tv-gelden aan, die volgens hem vrijwel nergens zo progressief verdeeld zijn als in Nederland.

“Hun problemen op Europees niveau zijn onze problemen op nationaal niveau”, vervolgt Visser zijn relaas. Hij stelt dat als Ajax en PSV consquent zouden zijn, ze andere clubs de ruimte zouden geven om aan te haken. “Kennelijk was het geen visie van Ajax en PSV, maar een gelegenheidsargument. Want nationaal gedragen zij zich net zoals Real Madrid in Europa.”

Volgens Visser is een verandering van de competitieopzet een manier om weer aan te haken bij de Europese subtop. “Willen we drie sterke clubs waarbij de rest voetvolk is? Kanonnenvoer? Of willen we een robuuste competitie met vechten op leven en dood? Telkens komt de discussie neer op deze vraag”, zegt de preses van PEC Zwolle, die constateert dat er ‘om de hete brij wordt heen gedraaid’. “Daarbij worden heel veel bliksem-afleiders gebruikt, zoals kunstgras.”