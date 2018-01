Atlético Madrid strandt in Copa del Rey ondanks heerlijke goal Griezmann

Sevilla heeft zich dinsdagavond voor de halve finales van het toernooi om de Copa del Rey geplaatst. Het team van Vincenzo Montella was ook in eigen huis te sterk voor Atlético Madrid, dat een week geleden in het eigen Wanda Metropolitano al met 1-2 werd verslagen: 3-1. Sevilla nam na 24 seconden al de leiding, incasseerde een heerlijke goal van Antoine Griezmann, maar na rust sloegen de Zuid-Spanjaarden genadeloos toe.

In een zeer intense eerste helft in het Ramón Sánchez Pizjuan had Sevilla minder dan een minuut nodig om aan de leiding te gaan. Na een voorzet van Pablo Sarabia vanaf rechts werkte Sergio Escudero de bal in één keer met zijn rechter bij de tweede paal binnen: 1-0. Een genialiteit van Griezmann nivelleerde de tussenstand, na dertien minuten. Sergio Rico stond iets te ver voor zijn doel, waarna de Fransman het leer op heerlijke wijze van afstand achter de doelman van Sevilla werkte: 1-1.

In het restant van het eerste bedrijf had Atlético uitzicht op een tweede doelpunt, al had ook Sevilla diverse mogelijkheden om op voorsprong te komen. Zo ging een kopbal van Franco Vázquez, na voorbereidend werk van Jesús Navas, net naast. Vlak na rust verscheen alsnog de 2-1 op het scorebord. Joaquin Correa kreeg een schouder van Saúl Ñiguez in zijn gelaat, waarna de scheidsrechter naar de stip wees en Éver Banega de bal vanaf elf meter rakelings naast Miguel Ángel Moya mikte: 2-1.

De tusssenstand zorgde voor een grimmige sfeer, terwijl Rico ervoor zorgde dat Atlético niet al snel terug kwam in de tweestrijd. De doelman had een goed antwoord op een inzet van Ángel Correa. Atlético bleef domineren, maar het team van Diego Simeone slaagde er niet in om in de laatste meters ook daadwerkelijk gevaarlijk te worden. Een counteraanval in de 79e minuut gaf de doorslag: Sarabia ontdeed zich van Diego Godín en verschalkte Moya. Simeone mocht wegens protesteren meteen de tribunes opzoeken en zag hoe zijn team de genadeklap was uitgedeeld.