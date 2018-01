34-voudig Frans international is eerste winteraanwinst PSG

Paris Saint-Germain heeft voor het eerst deze maand toegeslagen op de winterse transfermarkt. De Franse grootmacht maakt dinsdagavond via de officiële kanalen de komst van Lassana Diarra wereldkundig. De 32-jarige middenvelder zat sinds zijn vertrek bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten zonder werkgever en heeft een contract tot halverwege 2019 getekend in Parc des Princes.

Diarra keert zodoende terug in zijn geboortestad Parijs. De verdedigende middenvelder werd geboren in de Franse metropool, maar speelde nooit voor PSG. Hij belandde op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Le Havre en werd in 2005 door Chelsea naar Engeland gehaald. Met the Blues won hij in 2007 de FA Cup en een jaar later wist hij ook met Portsmouth beslag te leggen op het Engelse bekertoernooi. Tussendoor speelde hij een halfjaar voor Arsenal.

De controleur werd na een sterke periode bij Portsmouth in januari 2009 door Real Madrid ingelijfd. De Spanjaarden hadden destijds twintig miljoen euro over voor Diarra, die in drieënhalf jaar tijd tot 116 officiële wedstrijden kwam voor de Koninklijke. Daarna volgden nog dienstverbanden bij Anzhi Makhachkala, Lomomotiv Moskou, Olympique Marseille en Al-Jazira. Bij die laatste club werd het contract van de 34-voudig Frans international eind vorig jaar ontbonden, waardoor hij PSG hem kosteloos heeft kunnen contracteren.

"Ik ben extreem blij eindelijk te kunnen gaan spelen voor de club uit mijn geboorteplaats", vertelt Diarra op het digitale thuis van PSG. "De club staat voor veel zaken waar ik ook voor sta en met de ontwikkelingen van de laatste jaren, droomt iedereen ervan deel uit te maken van deze club. Ik heb het geluk deze droom te kunnen verwezelijken en het shirt van PSG te mogen dragen in het Parc des Princes. Nu is het aan mij om met al mijn ervaring en passie te bewijzen dat de club er goed aan gedaan heeft mij het vertrouwen te geven."