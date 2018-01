Zidane verdedigt ‘selfie-actie’ Ronaldo: ‘Meer was het niet’

Zinédine Zidane begrijpt niet dat er zoveel rumoer is over de actie van Cristiano Ronaldo in de wedstrijd tussen Real Madrid en Deportivo la Coruña (7-1) afgelopen zondag. De Portugese wereldster kopte zijn ploeg vlak voor tijd naar 6-1, maar raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. Ronaldo gebruikte het mobieltje van de verzorger om te kijken hoe ernstig zijn blessure was.

"Hij wilde gewoon zien of het een grote of kleine wond was. En beoordelen of hij verder kon spelen of niet. Meer was het niet", zegt Zidane dinsdag op een persconferentie in aanloop naar het duel met Leganés voor de Copa del Rey. Verschillende media stelden na het incident dat Ronaldo zelfs een selfie had genomen. "Mensen praten veel over dit vooral. Daar hebben we helaas geen controle op. We kunnen niet veranderen wat mensen zeggen of denken."

"Het was een nare en grote wond. Dat is het. Dat is wat hij zei in de kleedkamer en ik ga niets verzinnen", aldus de Fransman. "Ze hebben de wond gehecht en hij keerde vandaag weer terug. Hij trainde met een opgezwollen oog. Dat zegt wat voor hem het belangrijkst is en dat is dat hij op het veld staat." Tegenover de Spaanse media ging Zidane ook in op de geruchten rond Kepa Arrizabalaga, de keeper die onlangs bijtekende bij Athletic Club.

Zidane zou niet enthousiast zijn geweest over het Real-doelwit en zou, gezien het feit dat de doelman niet van club verandert, 'de interne strijd' binnen Real hebben gewonnen. "Mijn idee voor de club is alleen dat we op dit moment niet zo veel moeten veranderen bij Real. Het stoort me dat ik hoor en lees dat ik 'de oorlog' heb gewonnen. Ik hou me nu vooral bezig met mijn spelers en wat ze bij Real doen; de rest boeit mij niet."