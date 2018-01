Rodrigues eist hoofdrol op bij zege Galatasaray op Kayserispor

Galatasaray heeft maandagavond gedaan wat het moest doen op bezoek bij Kayserispor. Dankzij twee doelpunten in de eerste helft van Eren Derdiyok en een late treffer van Garry Rodrigues wonnen de bezoekers uit Istanbul met 1-3 en blijft het in het spoor van koploper Medipol Basaksehir, dat nu nog een punt meer heeft.

De geboren Rotterdammers Rodrigues startte vanuit de basis en was met een assist belangrijk voor Galatasaray. Na een prachtige aanval werd de ex-speler van onder meer FC Dordrecht in de twaalfde minuut de diepte ingestuurd en leverde hij vanaf de rechterflank een scherpe voorzet af op Derdiyok, voor wie het een koud kunstje was om de bal tegen de touwen te werken. Diezelfde Derdiyok was vijf minuten later opnieuw trefzeker. Dit keer liep de aanval van Galatasaray over links en was het Sofiane Feghouli die de spits bediende.

Na rust deed Umut Bulut wat terug namens de thuisploeg. Ruim vijf minuten na de thee knikte de ervaren spits op knappe wijze binnen. Kayserispor was volledig terug in de wedstrijd, maar eindigde het duel zonder handen. In blessuretijd bepaalde Rodrigues de eindstand vanuit de counter op 1-3. Op aangeven van Papa Ndiaye knalde de buitenspeler de bal hard tegen de touwen.