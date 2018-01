‘Een geweldig gevoel om mijn loopbaan bij Feyenoord af te sluiten’

Robin van Persie wordt maandag gepresenteerd bij Feyenoord. De aanvaller heeft zijn contract bij Fenerbahçe laten ontbinden en zal in De Kuip zijn handtekening zetten onder een verbintenis voor anderhalf jaar, zo is de verwachting. Van Persie spreekt zelf in een interview met De Telegraaf van ‘een perfecte match’.

“Het geeft me een geweldig gevoel om hier mijn loopbaan waarschijnlijk te mogen afsluiten. Een weloverwogen keuze, waarbij voor het eerst het hele gezin een zwaardere stem heeft gehad”, aldus de 34-jarige Van Persie, die naar verluidt een bedrag van 1,8 miljoen euro heeft meegekregen van Fenerbahçe, de club waar hij nog tot medio 2018 vastlag.

Feyenoord was niet de enige geïnteresseerde club, want de 102-voudig international ontving miljoenenaanbiedingen uit Engeland, Brazilië, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. “In je tienerjaren, vinden Bouchra (de vrouw van Van Persie, red.) en ik, is het belangrijk om een vaste plek te hebben. De keuze voor Feyenoord is niet alleen puur voor mijzelf”, zo verwijst de linkspoot naar zijn kinderen.

“Ik wil onder geen beding hebben dat ze zeggen: ‘Robin is de nieuwe leider’. Dat ik een goed voorbeeld wil geven hoe je leeft als prof en leeft voor het vak, vind ik alleen maar logisch. Spelers die bijvoorbeeld in de 93stee minuut bij een cruciale stand een penalty durven te nemen, vind ik ook leiders.” Een ‘Dirk Kuyt’ is Van Persie naar eigen zeggen niet: “Maar misschien kan ik af en toe even zo’n Duracell-batterijtje lenen van Dirk…”