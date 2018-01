Van de Looi pinkt traan weg: ‘Ik kan niet zeggen dat het me niets doet’

Tom van de Looi zal 21 januari 2018 niet gauw vergeten. De middenvelder van FC Groningen werd uitgerekend tegen het Willem II van vader Erwin van de Looi voor de leeuwen gegooid bij FC Groningen. Na afloop van het 1-1 gelijkspel zocht Van de Looi zijn zoon op en moest de trainer van Willem II een traantje wegpinken.

"Hij zei dat hij trots was op me en dat ik het prima had gedaan bij mijn debuut", vertelt de achttienjarige Van de Looi na afloop bij FOX Sports in een gezamenlijk interview met zijn vader. Van de Looi junior ziet zijn vader zelden op die manier. "Dit is tegen het emotionele aan. Zo zie ik hem niet vaak. Hartstikke leuk om terug te kijken en hartstikke leuk om tegen mijn vader te debuteren."

Van de Looi senior erkent dat hij geroerd was. "Teammanager Bas Roorda zei al tegen mij: 'Je kunt me niet vertellen dat het je niets doet'. Nee, natuurlijk niet", geeft hij toe. "Ik weet wat hij er allemaal voor gedaan heeft. We leven als gezin heel erg met elkaar mee. Dan is het mooi als je zoon debuteert en op zo'n moment ben je vooral vader. Ik denk dat je altijd meer vader bent dan voetbaltrainer."

De middenvelder zegt de emotie van de wedstrijd nog met zich mee te dragen, maar kan een glimlach vanavond op de bank 'niet onderdrukken', voorspelt hij. Op de website van zijn club zegt Van de Looi gematigd tevreden te zijn over zijn debuutwedstrijd. "Ik ben altijd kritisch, maar ik ben redelijk tevreden. We waren redelijk veel aan het verdedigen en daardoor kon ik minder aan de bal komen, wat wel een van mijn kwaliteiten is."