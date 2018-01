Stand Eredivisie na speelronde 19: Ajax vergroot achterstand Feyenoord

De winterstop is voorbij en de Eredivisie-ploegen zijn alweer een wedstrijd verder. Ajax heeft de meest in het oog springende wedstrijd gewonnen van Feyenoord en PSV heeft het uitduel met Heracles Almelo in winst weten om te zetten. Onderin blijft het punten sprokkelen voor Willem II, FC Twente, NAC Breda, Roda JC Kerkrade en Sparta Rotterdam. Bij laatstgenoemde club wacht Dick Advocaat nog altijd op zijn eerste punt.