Fan Middlesbrough gearresteerd voor ‘urineren in flesje’ tegenstander

Een fan van Middlesbrough is zaterdagavond gearresteerd door de lokale politie vanwege een opmerkelijke actie. De supporter van de Championship-club besloot tijdens het uitduel met Queens Park Rangers (0-3) te urineren in het flesje van doelman Alex Smithies. Het is onduidelijk of de sluitpost nadien ook een slok heeft genomen van het flesje.

Video's online tonen aan dat de supporter in het flesje plast en vervolgens het gevulde object terug naar het doel van Smithies te hebben gegooid. Enkele supporters zeggen via Twitter dat de fan nadien door stewards is weggehaald bij de wedstrijd op Loftus Road. De politie heeft aan onder meer de Daily Mirror bevestigd dat de man is gearresteerd.

Ook stelt de politie dat de man is aangeklaagd vanwege het gooien van objecten op het veld. De fan van Middlesbrough is op borgtocht vrijgelaten en moet volgende maand voor de rechter verschijnen. Een lokale politieagent heeft via Twitter al gezegd dat men probeert de supporter een stadionverbod op te leggen vanwege de daad. Middlesbrough won het duel overigens eenvoudig, door goals van Daniel Ayala, George Friend en Adama Traoré.