Zinchenko krijgt basisplaats bij Manchester City: ‘Hij was buitengewoon’

Oleksandr Zinchenko kreeg zaterdagavond een basisplaats in het treffen tussen Manchester City en Newcastle United. De Oekraïner, vorig seizoen verhuurd aan PSV, speelde negentig minuten mee als linkerverdediger en zag the Citizens met 3-1 winnen. Manager Josep Guardiola was na afloop lovend over de prestaties van Zinchenko.

“Vandaag was hij in de eerste helft buitengewoon. Hij is getalenteerd en agressief in de duels. We houden van hem omdat hij altijd vrolijk is. Hij krijgt nu de kans door de blessures van Benjamin Mendy en Fabian Delph”, zegt Guardiola in gesprek met de BBC. Manchester City verloor vorige week met 4-3 van Liverpool, maar de Spaanse manager constateert dat zijn ploeg zich tegen Newcastle United prima herstelde.

“Als je verliest bij Liverpool, moet je Jürgen Klopp een hand geven en doorgaan. We hebben gevochten en geprobeerd om goed te spelen. Ik ben zeer tevreden met de reactie van mijn team”, vervolgt de oefenmeester, die het nodige rekenwerk heeft verricht. “We hebben nog tien overwinningen nodig om kampioen te worden, maar we gaan proberen om nóg meer punten te pakken. Dit soort teams, Newcastle, Southampton, Bournemouth, West Ham United, spelen 5-4-1 tegen ons, het is heel erg lastig om dan wat te creëren.”

“Het gaat er niet om hoeveel doelpunten je maakt, maar om hoeveel kansen je creëert. Ik vond het goed om te zien hoe we na de 2-1 reageerden, we raakten niet in paniek”, aldus Guardiola, die Sergio Agüero een hattrick zag maken. “Afmaken is zijn kwaliteit. Voordat hij het eerste doelpunt maakte, had hij de bal nog niet geraakt. Wij hebben zijn doelpunten nodig, hij is zo belangrijk.”