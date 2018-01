Valverde bevestigt naderende transfer: ‘Hij heeft toestemming van de club’

Barcelona neemt deze maand afscheid van Rafinha. De middenvelder maakte donderdag na negen maanden van blessureleed zijn rentree, door dertien minuten in actie te komen in het bekerduel met Espanyol (1-0 nederlaag). Mogelijk waren dat zijn laatste minuten ooit voor de club, want Internazionale gaat hem op huurbasis overnemen met een optie tot koop.

Barcelona stelde woensdag een optie tot koop van 38 miljoen euro voor, terwijl Inter niet verder wilde gaan dan 35 miljoen. Beide partijen hebben elkaar nu gevonden in een optie van 35 miljoen plus een variabel bedrag van drie miljoen. "Hij is vandaag niet op de training, omdat hij toestemming van de club heeft gekregen om zijn situatie op te lossen", beaamt trainer Ernesto Valverde van Barcelona in de Spaanse pers.

"Ik ben van mening dat hij speelminuten moet maken. In Barcelona zou het lastig worden voor hem, na onze recente transferactiviteit", doelt Valverde op de komst van Philippe Coutinho. "Ik heb met hem gesproken over zijn blessure. We wilden hem na lange tijd weer even laten spelen. Ik liet hem spelen tegen Espanyol omdat ik dacht dat hij de ploeg kon helpen." Rafinha is tot op heden tot 79 wedstrijden in de hoofdmacht van Barcelona gekomen, waarin hij 11 keer scoorde en 8 assists afleverde.

De 24-jarige Rafinha, tweevoudig international van Brazilië, wordt vermoedelijk dit weekend nog medisch gekeurd in het Giuseppe Meazza en zal zondagavond op de tribune aanwezig zijn als het team van trainer Luciano Spalletti het opneemt tegen AS Roma, de nummer vijf van de Serie A. Internazionale staat zelf met 42 punten derde.