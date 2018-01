‘Ik heb hem liever dan Neymar, ook Traoré lijkt qua dribbelen veel op Neymar’

Paris Saint-Germain reist zondag af naar Oost-Frankrijk voor de kraker tegen Olympique Lyon en de ogen zullen in het Parc Olympique Lyonnais wederom gericht zijn op Neymar, die tot nu toe goed is voor vijftien doelpunten in zijn eerste seizoen in de Ligue 1. Les Gones kunnen Nabil Fekir, eveneens goed voor vijftien treffers, daar tegenover zetten en voorzitter Jean-Michel Aulas zou de twee niet willen ruilen.

“Ik keek al naar PSG voordat Neymar er zat en hij brengt natuurlijk iets extra’s met zich mee. Ik heb echter liever Nabil dan Neymar, maar zet dat alsjeblieft niet in de kop, want dan zal Neymar zondag tegen ons mijn ongelijk willen bewijzen!”, knipoogt hij in gesprek met Le Figaro. “Nabil is onze kleine Neymar. En Bertrand Traoré lijkt op de manier waarop hij dribbelt en versnelt ook veel op Neymar.”

“Wij worden wat betreft onze middelen niet overtroffen bij Olympique Lyon. Niet alles moet nu door elkaar gehaald worden. Aan de ene kant is er een wedstrijd tussen Lyon en PSG en aan de andere kant is er een ideeënstrijd tussen een rendabele voetbaleconomie, die van ons, en een economie die ik een beetje kunstmatig zou noemen”, gaat Aulas, die vrijdag onder vuur kwam te liggen vanwege zijn aanhoudende kritiek op les Parisiens verder.

“Aan de ene kant hebben we het over private investeerders die hun eigen geld in een club steken en aan de andere kant een uitzondering met staatsgelden die in veel grotere hoeveelheden worden geïnvesteerd. Het budget van de eerste, PSG, ligt rond de achthonderd miljoen euro en is vier keer groter dan dat van de tweede, OL, terwijl we in dezelfde competitie spelen. Nasser Al-Khelaifi (voorzitter van PSG, red.) is een goede kerel en een goede leider. Hij is rijk, knap, jong en intelligent. Mijn terughoudendheid is dan ook niet vanwege hem, maar vanwege het model waar hij in past.”