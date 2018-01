Real Madrid betaalt 100.000 euro en troeft Arsenal en Barcelona af

Real Madrid heeft zich versterkt met Francisco Fran José Rivera. De zeventienjarige middenvelder stond ook in de belangstelling van Málaga, Atlético Madrid, Barcelona en Arsenal, maar heeft dus voor Real gekozen.

Cádiz, de club waarbij Rivera in de Onder-18 speelde, ontvangt 100.000 euro exclusief variabelen voor het talent, zo heeft algemeen directeur Quique Pina laten weten. “De variabelen gelden voor wanneer hij in het eerste elftal speelt, wanneer hij een interland speelt, hoeveel wedstrijden hij speelt, enzovoort”, aldus de bestuurder.

Rivera heeft zich inmiddels aangesloten bij de Juvenil B van Real Madrid, die getraind wordt door oud-middenvelder Guti. Het is overigens niet de eerste keer in de recente geschiedenis dat Cádiz een speler aflevert aan een grote club, want men verkocht Suso in 2010 aan Liverpool. De Spanjaard speelt tegenwoordig voor AC Milan.