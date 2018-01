‘De nieuwe Lukaku’: ‘Natuurlijk kan ik het, het geeft geen extra druk’

Everton heeft deze transferperiode al voortvarend gehandeld met de komst van Theo Walcott en Cenk Tosun. Laatstgenoemde kijkt uit naar zijn tijd bij the Toffees en hoopt op Goodison Park net zo succesvol te zijn als Romelu Lukaku, die afgelopen zomer Everton voor 84 miljoen euro verliet voor een dienstverband bij Manchester United.

"Lukaku deed het erg goed hier, maar ik hoop dat ik ook veel doelpunten ga maken en het goed ga doen hier. Natuurlijk denk ik dat ik het kan. Het geeft me geen extra druk, het is een geweldige eer. Ik wil graag een groot rolmodel zijn voor andere spelers in Turkije. Ik zie deze competitie als de beste ter wereld. Mijn stijl als spelers past bij dit soort voetbal", citeert Goal de aankoop van dertig miljoen euro.

De Turkse aanvaller ziet in een voormalig goaltjesdief van Argentinië zijn voorbeeld: "Gabriel Batistuta was een van mijn idolen. Ik hield van zijn manier van spelen. Hij kon ook goed kopen. Er luidt een gezegde, dat hij kon schieten met zijn hoofd, dat op hem van toepassing was. Ik denk dat er veel overeenkomsten zijn tussen zijn stijl en die van mij."

"Ik had tot het eind van het seizoen kunnen blijven (bij Besiktas, red.), maar de manager (Sam Allardyce, red.) wilde me hier echt hebben, dus dat heeft een grote rol gespeeld. Het is goed dat ik nu ben gekomen. Iedereen heeft een nieuwe missie nodig en die van mij was spelen in de Premier League. Het doel is om de ploeg hoger te laten eindigen dan dat we nu staan en dat ik zoveel mogelijk scoor."