Manchester City stuurt miljoenenaankoop tijdelijk naar Brazilië

Marlos Moreno maakt het kalenderjaar af bij Flamengo. De club uit Rio de Janeiro huurt de 21-jarige linksbuiten van Manchester City, de club waarbij de Colombiaan nog tot medio 2021 onder contract staat.

“Ik ben conditioneel in een goede staat, want ik ben sinds december weer in training en denk dat dit een uitstekende kans is om mijn kwaliteiten te laten zien”, aldus Moreno op de officiële kanalen van de club uit Brazilië. “Ik ben technisch, snel, houd van de één-tegen-één-duels en help mijn medespelers graag in aanvallend opzicht.”

Manchester City nam Marlos Moreno in de zomer van 2016 voor ongeveer vijfenhalf miljoen euro over van Atlético Nacional en stalde hem vervolgens op huurbasis bij Girona en Deportivo la Coruña. Bij die clubs kwam de achtvoudig international tot respectievelijk 4 en 22 wedstrijden. Hij wist in die optredens niet te scoren.

Moreno maakte in oktober 2014 zijn debuut in het eerste elftal van Atléticio Nacional en voor die ploeg kwam hij tot zes doelpunten en acht assists in 27 wedstrijden. De buitenspeler werd was voor zijn transfer naar Manchester City ook genoemd bij Fiorentina, Internazionale, Liverpool, Paris Saint-Germain, Barcelona en de Portugese traditionele top drie.