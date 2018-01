‘Mijn vertrek bij Arsenal is droevig en tegelijkertijd spannend’

Theo Walcott is dolgelukkig met zijn overstap van Arsenal naar Everton. De aanvaller tekende woensdag tot medio 2021 bij the Toffees en hoopt prijzen te pakken bij zijn nieuwe club. "Ik ben enorm ambitieus", vertelt Walcott, die volgens Engelse media minstens 22,5 miljoen euro heeft gekost.

De aanvaller stond ook in de belangstelling van zijn oude club Southampton, maar zou in Sam Allardyce een geschiktere trainer zien om zijn carrière weer nieuw leven in te blazen. Hij hoopt deel te kunnen nemen aan het WK en zou mede daardoor van club zijn veranderd. "Ik ben hierheen gekomen omdat ik de club naar een hoger niveau wil tillen", vertelt de 28-jarige aanwinst zelf over zijn beweegredenen. "Met de spelers die zijn aangetrokken door Everton, moet dat mogelijk zijn. Ik verheug me op het nieuwe hoofdstuk in mijn carrière."

"Dit is voor mij de juiste plek. Everton is een club met een indrukwekkende geschiedenis", vervolgt Walcott. Hij noemt de supporters van Everton 'gepassioneerd' en zegt het altijd moeilijk te hebben gevonden om als tegenstander op Goodison Park te spelen. "Deze plek gaat nog meer uit mij halen. Ik had het gevoel dat het tijd was om Arsenal te verlaten. Dat was droevig, maar tegelijkertijd spannend. Ik wil mijn carrière nieuw leven inblazen en Everton helpen om prijzen te pakken."