‘Liefhebber’ Berghuis: ‘Ik snap niet dat daar discussie over kan zijn’

Robin van Persie is al persoonlijk rond met Feyenoord en het is afwachten op het moment dat de spits definitief ingelijfd kan worden. De 34-jarige aanvaller, die nu nog onder contract staat bij Fenerbahçe, moet de selectie van Feyenoord van een kwaliteitsinjectie voorzien. Steven Berghuis kijkt uit naar de komst van de routinier: "Ik ben een liefhebber."

"Wel leuk, natuurlijk. Ik heb al even met Robin getraind bij het Nederlands elftal… Ja, wat kan ik er van zeggen? Ik snap niet dat daar discussie over kan zijn. Met zijn staat van dienst en zijn kwaliteiten", zegt Berghuis in gesprek met FOX Sports. De aanvaller verwacht dat Van Persie het goed gaat doen bij de regerend landskampioen, maar snapt de vergelijking met Dirk Kuyt niet helemaal.

"'Robin is geen Dirk’', zeggen ze dan, maar Dirk is ook geen Robin", vervolgt de buitenspeler, die niet weet waar Van Persie komt te spelen: "Dat is aan de trainer, maar niet op rechtsbuiten", grapt Berghuis. "Het is gevaarlijk om daar wat over te zeggen. Maar je kijkt natuurlijk tegen zo'n iemand op. Je kan ook leren van iemand met zulke kwaliteiten. Op het trainingsveld alleen al. Hoe hij een bal aanneemt of afwerkt."